Lazio: Camera Commercio, Bufacchi presidente di nuova azienda "Centro Italia" Rieti-Viterbo (2)

- La nuova Azienda speciale, che ha sede a Rieti in via Paolo Borsellino, 16 ed una ulteriore sede a Viterbo, in viale Trieste 127, potrà contare sull'operatività di 11 dipendenti e svolgerà la propria attività a servizio delle realtà imprenditoriali e istituzionali dell'Alto Lazio, promuovendo e supportando processi di creazione di impresa e di sviluppo e innovazione, oltre a realizzare studi e ricerche e organizzare corsi di formazione, tutto al fine di migliorare la capacità competitiva e l'attrattività del territorio. "Sono estremamente soddisfatto della scelta fatta per la guida dell'Azienda Speciale Centro Italia - ha dichiarato il presidente della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo Domenico Merlani - Ho la certezza che la competenza e la professionalità della consigliera Vincenza Bufacchi e di tutti componenti del consiglio di amministrazione si riveleranno le scelte giuste per guidare in maniera eccellente il nuovo corso di questa importante istituzione". (segue) (Com)