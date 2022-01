Speciale infrastrutture: Fit-Cisl, servono misure efficaci per contrastare aggressioni a personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo chiesto, in via preliminare, di allargare il confronto attraverso il coinvolgimento dei Ministeri competenti, delle Regioni e delle associazioni datoriali per contrastare il fenomeno delle aggressioni ai danni delle lavoratrici e dei lavoratori dei trasporti. Fenomeno che si è aggravato ora che questi lavoratori sono tenuti a svolgere anche i controlli anti-Covid". È quanto dichiara Salvatore Pellecchia, segretario Fit-Cisl, a seguito dell'incontro svoltosi tra le organizzazioni sindacali dei trasporti e il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per individuare le misure più idonee atte a contrastare le aggressioni ai danni delle lavoratrici e dei lavoratori dei trasporti. "Al tempo stesso – prosegue Pellecchia - abbiamo chiesto: un aggiornamento del Dpr 753/80; che le aziende si costituiscano parte civile tutte le volte che un dipendente subisce un'aggressione; il rafforzamento dello status giuridico del personale di front line prevedendo delle aggravanti di pena per questo tipo di aggressioni; un aggiornamento dell'allegato 14 che stabilisce le norme comportamentali del personale in tutti i settori dei trasporti; una formazione specifica per la prevenzione delle situazioni di rischio; la costituzione o il rafforzamento di strutture di protezione aziendale. Abbiamo inoltre ribadito che i controlli relativi alle mascherine Ffp2 e al green pass vanno fatti a terra o in salita coadiuvati dalle forze dell'ordine". (Com)