Speciale infrastrutture: ministro Giovannini, innegabile svolta rispetto al passato

- Il ministro per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, in un suo intervento su "La Stampa" scrive che "alcuni commentatori e rappresentanti di forze politiche non sembrano cogliere il profondo cambiamento avviato da questo Governo nel settore della mobilità, specialmente quella pubblica. Ad esempio, il co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli nella lettera pubblicata su questo giornale segnala come 'irrisorie' le risorse destinate al trasporto pubblico, alla depurazione delle acque e alla lotta alla dispersione idrica, mentre 'buona parte di treni e bus è ancora alimentata a diesel'". Secondo il ministro "definire 'irrisori' investimenti su trasporto pubblico e risorse idriche pari a oltre 19 miliardi di euro, derivanti dal Pnrr, dal Fondo complementare e dalla Legge di Bilancio, senza parlare delle risorse ordinarie per queste voci, è piuttosto scorretto". "Il Pnrr - spiega Giovannini - e il Fondo complementare destinano quasi 9 miliardi (da spendere nei prossimi 5 anni) per la mobilità sostenibile. A queste risorse si sommano gli investimenti previsti dalla Legge di Bilancio: 3,7 per le metropolitane nei grandi centri urbani, un miliardo per il trasporto rapido di massa, 2 miliardi per la mobilità sostenibile. Inoltre, viene aumentato, per la prima volta da dieci anni a questa parte, il fondo per il trasporto pubblico locale". (Res)