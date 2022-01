Speciale infrastrutture: Germania-Ue, Roth (SpD), affrontare dibattito su riforma Patto di stabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario “affrontare la discussione sulla riforma” del Patto di stabilità e crescita dell'Ue, senza assumere “con arroganza che tutti” gli Stati membri “del Mediterraneo intendano perseguire una politica del debito” a spese della Germania. È quanto dichiarato dal presidente della commissione Affari esteri del Bundestag, Michael Roth, deputato del Partito socialdemocratico tedesco (SpD) al parlamento federale. Come riferito dal quotidiano “Handelsblatt”, Roth ha evidenziato che il dibattito avviato dalla Commissione europea sulla riforma della normativa dell'Ue in materia di bilancio è “un tema molto carico sul piano ideologico”. Pertato, “consiglierei a tutti un disarmo ideologico”, ha aggiunto l'esponente della SpD. Il presidente della commissione Affari esteri del Bundestag ha aggiunto che in tutti gli Stati membri, compresa la Germania, vi è l'interesse a disporre di fondi sufficienti per gli investimenti necessari, in particolare per la protezione del clima e la modernizzazione delle infrastrutture. Per Roth, “nessuno intende partecipare a un'Unione del debito sfrenato”. Tuttavia, nell'Eurozona, è necessaria “una maggiore convergenza attraverso un coordinamento vincolante e gli squilibri sociali ed economici tra gli Stati membri sono ancora troppo vasti”, ha infine osservato il presidente della commissione Affari esteri del Bundestag. (Geb)