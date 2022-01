© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come comunica Città Metropolitana di Milano in una nota, la Paullese (S.P. ex S.S. 415) resterà chiusa nella notte tra il 10 e l'11 gennaio prossimi per provvedere alla posa di infrastrutture tecnologiche, dal km 10+850 al km 13+300, nei comuni di Settala e di Paullo. Sul posto saranno attive le indicazioni per le strade alternative. (Com)