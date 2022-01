Kazakhstan: fonti stampa, Nazarbayev e le sue figlie hanno lasciato il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo presidente del Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, e le sue tre figlie e le loro famiglie avrebbero lasciato il Paese in seguito alle violente proteste di questi giorni. Lo riporta il quotidiano kazako "Orda.kz", senza specificare la fonte della notizia, che non è stata ancora confermata dalle autorità kazake. Secondo il quotidiano, tra i parenti stretti dell'ex capo di Stato, sarebbe rimasto nel Paese soltanto il fratello, Bolat Nazarbayev. Oggi una fonte di "Orda.kz" aveva riferito che il nipote di Nursultan Nazarbayev, Samat Abish, era stato fatto prigioniero ad Almaty, ma poi il quotidiano ha negato queste informazioni. Inoltre "Orda.kz" osserva come, dall'inizio della crisi politica in Kazakhstan, né le autorità ufficiali, né i canali televisivi dei media statali abbiano menzionato il nome di Nursultan Nazarbayev e dei suoi familiari e non dicano dove si trovano e cosa sia successo loro. Infine il quotidiano nota come nei messaggi dei media e nei discorsi ufficiali delle autorità, la capitale del Paese non venga chiamata con il suo nome, Nur-Sultan, ma ci riferisca ad ad essa come "la capitale del Kazakhstan". (Rum)