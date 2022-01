© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con che coraggio si manifesta contro l'obbligo vaccinale mentre gli ospedali rischiano il codice rosso per le file di ambulanze e la mancanza di personale rispetto ai ricoverati soprattutto no vax", scrive su Twitter il presidente e deputato di Italia viva, Ettore Rosato. "Cosa serve per far capire che il vaccino è l'unica via per evitare questa situazione?", conclude. (Rin)