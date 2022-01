Vaccini: copertura terze dosi a 44 per cento in Puglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ieri la copertura vaccinale Covid per la fascia pediatrica 5-11 in Puglia – dove si vaccina con il metodo "scuola per scuola" risultava del 22.2 per cento, ovvero la più alta in Italia, contro una media nazionale dell'11.9. La copertura per la terza dose era al 44 per cento (+4.5 rispetto alla media nazionale). Sono comunque aperte le prenotazioni per tutte le fasce d'età previste tramite il sito lapugliativaccina, il sistema delle farmacie Farmacup e il numero verde regionale 800 713931". L'annuncio nel report della Regione sulla campagna vaccinale.(Ren)