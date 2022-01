Regno Unito: Covid, assenze personale sanitario in brusco aumento per variante Omicron

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le assenze del personale sanitario legate ai contagi da Covid-19, negli ospedali in Inghilterra sono aumentate bruscamente da quando la variante Omicron ha cominciato a diffondersi. A farlo sapere è il Royal College of Nursing, che pubblicando gli ultimi dati sui contagi, ammette che la situazione "non è sicura". Il primo ministro Boris Johnson ha affermato che non vede la necessità di ulteriori restrizioni nonostante le assenze del personale, in quanto le attuali misure dell'Inghilterra sono "equilibrate e proporzionate", dicendosi fiducioso che il Servizio sanitario nazionale (Nhs) potrà superare l'ondata di contagi della variante Omicron. Nella settimana del 2 gennaio, circa il 4 per cento del personale ospedaliero era assente (quasi 36.000 dipendenti), in isolamento per contagio. La percentuale arriva al 9 per cento, se si aggiungono anche assenze legate ad altre malattie, il doppio di quello che normalmente succederebbe in questo periodo dell'anno. (Rel)