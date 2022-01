Roma: Ali Lazio, buon lavoro a Claudio Mancini, neo responsabile politiche città metropolitane"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Congratulazioni e auguri di buon lavoro all'On. Claudio Mancini, che oggi ha ricevuto la nomina di responsabile del Partito Democratico per le 'Politiche per le città metropolitane'. Questo importante incarico è senz'altro una conferma della sua grande esperienza politica e di amministratore e dell'impegno portato avanti in questi anni anche come vice presidente vicario di ALI - Autonomie Locali Italiane, che ora potrà mettere a disposizione per un rilancio del ruolo delle città metropolitane". Lo si legge in una nota di Ali - Autonomie locali italiane del Lazio. (Com)