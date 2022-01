Sardegna: Guardia costiera Cagliari, nel 2011 soccorse 818 persone in difficoltà in mare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tempo di bilanci per la Guardia Costiera di Cagliari, che si lascia alle spalle un 2021 molto impegnativo, dal momento che le molteplici attività istituzionali si sono svolte in piena pandemia da Covid-19. La Guardia Costiera cagliaritana, al comando del Direttore marittimo Capitano di Vascello Mario Valente, che opera su un territorio di circa 950 km da Bosa ad Arbatax, si è adoperata nel fornire risposte concrete e immediate nei vari settori con un'attenzione particolare riservata a quello che si può definire il compito principale della Guardia Costiera: il soccorso in mare a salvaguardia della vita umana, garantito dalle unità navali, dagli elicotteri della base di Decimomannu e dal personale del IV Nucleo Sub. Anche nell'anno appena trascorso, infatti, l'impegno è stato considerevole: sono stati soccorsi, a seguito di 151 operazioni Sar (Search and Rescue), 818 tra diportisti, pescatori, equipaggi marittimi, bagnanti e subacquei, oltre a 6 evacuazioni mediche (Medevac) urgenti. Da ultimo, tra gli interventi di soccorso, si segnala quello a favore di 9 egiziani imbarcati su 2 pescherecci battenti bandiera di Palau, arenatisi sulla costa di Sant'Elia di Cagliari. Anche la consueta operazione estiva Mare Sicuro ha garantito, nonostante la particolare situazione contingente, la sicurezza in mare di bagnanti e diportisti, consentendo il regolare svolgimento delle attività ricreative e commerciali. (segue) (Rsc)