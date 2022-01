Sardegna: Guardia costiera Cagliari, nel 2011 soccorse 818 persone in difficoltà in mare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel campo della sicurezza della Navigazione, nonostante le difficoltà legate all'emergenza sanitaria, è stata mantenuta in efficienza la catena logistica degli approvvigionamenti via mare dei beni essenziali, garantendo la sicurezza e la regolarità dei trasporti marittimi che non sono stati mai interrotti. L'attività di controllo è proseguita regolarmente con personale appartenente al Coordinamento Port State Control (Psc), che ha condotto 148 ispezioni a navi di bandiera estera: 33 di queste sono state oggetto di provvedimento di detenzione in quanto non soddisfacevano i requisiti di sicurezza marittima. Sono state anche condotte oltre 200 Ispezioni a bordo di naviglio nazionale e lavorate 255 pratiche amministrative che hanno portato al rilascio di altrettanti certificati e autorizzazioni. A questa va aggiunta l'attività svolta a favore del personale marittimo, che ha consentito il rilascio di 176 titoli professionali. Nel corso del 2021 la Guardia costiera di Cagliari, seguendo le indicazioni del comando generale, è stata molto impegnata anche a tutela dell'ambiente marino, come riprova il completamento delle operazioni di recupero della M/N CDRY BLUE, (incagliatasi il 21 dicembre 2019 a Sud-Ovest dell'Isola di Sant'Antioco), conclusesi con successo il 6 luglio del 2021 e che hanno consentito di scongiurare un disastro ambientale. Recentemente l'attenzione massima è stata posta sulle operazioni di disincaglio dei due motopesca battenti bandiera di Palau arenatisi a dicembre 2021 sul litorale di Sant'Elia di Cagliari. Inoltre, è proseguita l'attività congiunta con l'Arpa Sardegna per monitorare lo stato di salute delle acque marittime, nonché per conto del Ministero della Transizione Ecologica sia lungo il litorale con 340 ore di moto effettuate nel corso di 96 missioni, che nelle aree marine protette di Capo Carbonara e Penisola del Sinis - Isola mal di ventre con 592 ore di moto in 145 missioni. (segue) (Rsc)