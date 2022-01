Sardegna: Guardia costiera Cagliari, nel 2011 soccorse 818 persone in difficoltà in mare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre in campo ambientale, l'operazione "Reti fantasma", ha visto il IV nucleo subacquei del Corpo impegnato in attività di recupero delle reti da pesca abbandonate lungo i fondali marini: un pericolo per la vita dell'ecosistema marino come pure per la sicurezza di bagnanti e subacquei, recuperando dal fondale marino diverse tonnellate di reti abbandonate. Sul fronte "pesca" poi, molto intensa è stata l'attività di controllo, che ha registrato per il 2021 6 denunce alla Procura della Repubblica per violazioni di carattere penale, sanzioni amministrative per un importo di oltre 135.000 euro, sequestri per 2,5 tonnellate di prodotto ittico irregolare e di 400 attrezzi da pesca non a norma, oltre a 25 provvedimenti di assegnazione punti sulla licenza di pesca al comandante del peschereccio per violazioni gravi. Di rilievo anche il lavoro amministrativo espletato nel 2021, tra certificati, autorizzazioni, pareri, nulla osta, licenze e quant'altro, oltre a 735 patenti nautiche rilasciate a fronte di 187 sessioni di esame. (Rsc)