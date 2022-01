Tunisia: ministro Esteri Jerandi, avviato dialogo con Fmi per ottenere un nuovo prestito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia ha avviato un dialogo con il Fondo monetario internazionale (Fmi) per concludere le trattative inerenti ad un nuovo prestito per il Paese. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri tunisino, Othman al Jerandi, durante una conferenza stampa tenuta oggi presso la sede del ministero degli Esteri. “Molte delle misure richieste dall'istituzione internazionale avrebbero dovuto essere attuate dai precedenti governi, che non sono stati in grado di formulare una roadmap per la Tunisia", ha proseguito il ministro.(Tut)