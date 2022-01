Ungheria: Covid, Budapest riceve Sputnik Light a scopo di test

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ungheria ha ricevuto 80 dosi del vaccino anti Covid Sputnik Light a scopo di test. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri magiaro, Peter Szijjarto. I test in questione sono, a detta del ministro, un ennesimo passo nella cooperazione con la Russia nella vaccinazione contro il coronavirus. Se gli esperti ungheresi reputeranno il vaccino sicuro, efficace e adatto a richiami, allora ci saranno colloqui per discutere un acquisto da parte di Budapest. Szijjarto ha sottolineato che lo Sputnik Light è già stato distribuito in Paesi quali gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrein, l’Argentina e l’India. “Più sono i tipi di vaccino che gli ungheresi possono scegliere e meglio è”, ha commentato il capo della diplomazia ungherese, invitando i concittadini a ricevere la terza dose. (Vap)