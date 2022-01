Kosovo: Kfor, presidente croato Milanovic visita la base del RC-W (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente durante la sua permanenza in Camp Villaggio Italia ha fatto visita alla componente operativa e logistica del suo contingente, successivamente ha incontrato tutti i soldati croati e pranzato con tutti loro. Milanovic ha espresso sostegno alla missione Kfor sottolineando l’importanza per la stabilità del paese e dell’intera regione, dichiarando a tutti i giornalisti croati che seguivano la visita del Presidente che “la situazione della sicurezza in Kosovo è stabile ma fragile”, ha anche aggiunto che “difficilmente potrà di nuovo scoppiare una guerra”. Kfor resta concentrata sull'attuazione quotidiana del suo mandato al fine di contenere e prevenire i danni che potrebbero minacciare la sicurezza dei cittadini kosovari e la loro libertà di movimento, in conformità a quanto indicato dalla risoluzione dell’Onu 1244 del 1999, che autorizza il mandato della Nato in Kosovo. (Com)