Kosovo: Kfor, presidente croato Milanovic visita la base del RC-W

- ​Il presidente della Croazia, Zoran Milanovic, il giorno 24 dicembre 2021, in occasione delle festività ha fatto visita alla base “Camp Villaggio Italia”, sede del Regional Command West (RC-W) di KFOR, dove attualmente è impegnato il proprio contingente nell’operazione Nato Joint Enterprise oltre a quello italiano, sloveno, austriaco, moldavo, turco e della Macedonia del Nord. Secondo quanto riferito in un comunicato, il presidente è stato accompagnato dal suo capo di Stato generale delle Forze armate croate, l'ammiraglio Robert Hranj, dal comandante dell’Esercito croato generale di Corpo d’armata, Boris Seric ed è stato ricevuto dal comandante del 185mo reggimento artiglieria paracadutisti folgore colonnello Andrea Bertazzo, attualmente comandante del RC-W. Durante l’incontro il presidente è stato aggiornato sulle attività complessive del Regional Command West e sul contributo dei soldati croati nello svolgimento dei loro compiti nel mantenimento della pace e della sicurezza in Kosovo. (segue) (Com)