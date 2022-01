Brasile: record per esportazione carne suina nel 2021 con 1,13 milioni di tonnellate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di carne suina dal Brasile sono aumentate dell'11 per cento in volume nel 2021, raggiungendo le 1,13 milioni di tonnellate. Lo riferisce l'Associazione brasiliana di proteine animali (Abpa), sottolineando che si tratta del record delle serie storiche. Il risultato del 2021 è stato superiore a quello delle 1,02 milioni di tonnellate segnato nel 2020, precedente record. Secondo la Abpa la forte domanda nei mercati esteri, soprattutto dalla Cina, principale acquirente di carne di maiale brasiliana, ha compensato l'impatto dei maggiori costi produttivi del settore. Anche il fatturato è aumentato del 16,4 per cento rispetto al 2020 a 2,6 miliardi di dollari. I dati Abpa mostrano che nel solo mese di dicembre i volumi delle esportazioni sono cresciuti del 7,3 per cento rispetto allo stesso mese del 2020, a 89,7mila tonnellate. In fatturato, l'aumento è stato dell'1 per cento, a 191,5 milioni di dollari. (segue) (Brb)