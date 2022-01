Brasile: record per esportazione carne suina nel 2021 con 1,13 milioni di tonnellate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha acquistato circa la metà delle esportazioni di carne di maiale brasiliana nel 2020, aumentate del 3,9 per cento, 533,7 mila tonnellate, rispetto all'anno precedente. "L'Asia continua ad essere la principale regione acquirente della nostra carne suina e dovrebbe rimanere il nostro partner principale nel 2022. Anche la Russia dovrebbe essere un partner importante per il Brasile in quest'anno che sta iniziando", ha affermato in una nota il presidente dell'Abpa, Riccardo Santin. (Brb)