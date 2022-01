Brasile: record per esportazione carne di pollo nel 2021 con 4,6 milioni di tonnellate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni di carne di pollo dal Brasile sono aumentate del 9 per cento in volume nel 2021, raggiungendo le 4,6 milioni di tonnellate. Lo riferisce l'Associazione brasiliana di proteine animali (Abpa), sottolineando che si tratta del record delle serie storiche. Il risultato del 2021 è stato superiore a quello delle 4,23 milioni di tonnellate segnato nel 2020, precedente record. Nello stesso periodo il fatturato è cresciuto del 25,7 a 7,66 miliardi di dollari per cento rispetto al 2020, quando le entrate raggiunsero i 6,09 miliardi di dollari. I dati Abpa mostrano che nel solo mese di dicembre i volumi delle esportazioni sono cresciuti del 7,7 per cento rispetto allo stesso mese del 2020, a 411 mila tonnellate. In fatturato, l'aumento è stato del 29,9 per cento, a 718,9 milioni di dollari. (segue) (Brb)