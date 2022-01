© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì 10 gennaio, alle ore 14:30, presso l'Aula del II piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto" svolge in videoconferenza l'audizione di Sandra Rogialli, dirigente psicologa Ausl Toscana Centro. Lo comunica l'ufficio stampa di Montecitorio. L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Com)