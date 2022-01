Regno Unito: Covid, per primo ministro Galles sbagliato chiedere allentamento restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il premier del Galles, Mark Drakeford, chi chiede che le restrizioni anti Covid vengano allentate sbaglia. Parlando all’emittente “Bbc Radio Wales”, Drakeford ha avvertito che la "tempesta” della variante Omicron è arrivata in Galles e ha determinato livelli molto elevati di positività. Nella giornata di oggi, Drakeford ha affermato che non sarebbe stato fatto alcun cambiamento alle misure restrittive, nonostante alcuni appelli provenienti dall’industria e dagli esperti. "Dobbiamo essere preparati per quando i casi aumenteranno ancora" ha affermato il primo ministro, aggiungendo che la variante Omicron non è da "prendere alla leggera". (Rel)