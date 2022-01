Imprese: Agenzia entrate, pronte istruzioni per credito imposta manifesti pubblicitari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La circolare dell’Agenzia spiega che il credito d’imposta è riconosciuto in proporzione al canone versato relativamente all’anno 2021 per un ammontare corrispondente al canone versato per non più di sei mesi. Se il versamento è stato effettuato per un periodo superiore a sei mesi, il canone va, quindi, ricalcolato parametrando l’importo versato ai sei mesi, seguendo questo schema esemplificativo: in caso di canone versato per un periodo inferiore a sei mesi dell’anno 2021 (ad esempio quattro), il contribuente prenderà in considerazione l’intero importo versato; in caso di canone versato per un periodo superiore a sei mesi dell’anno 2021, il contribuente dovrà dividere l’importo pari al canone versato per i mesi di versamento e moltiplicare il risultato ottenuto per sei. Quindi, se ad esempio il canone è stato versato per otto mesi, l’importo andrà diviso per otto e moltiplicato per sei. In caso di canone versato per l’intero anno 2021, il canone versato va diviso per 12 e moltiplicato per sei. Dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022, i contribuenti devono comunicare (direttamente o tramite un incaricato abilitato) l’importo versato a titolo di canone per l’anno 2021, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia. Ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dal dl Sostegni bis, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari all’importo versato relativamente all’anno 2021 a titolo di canone, indicato nella comunicazione, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, che verrà pubblicato entro il 21 marzo 2022. A partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione di questo provvedimento, il credito d’imposta sarà utilizzabile dai beneficiari in compensazione, esclusivamente tramite i servizi telematici delle Entrate. Il canone unico patrimoniale (canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria) – spiega in ultimo la nota - è stato introdotto dalla legge di Bilancio 2020 a partire dal primo gennaio 2021 in favore degli enti locali, in sostituzione di altri tributi, tra cui la tassa e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (rispettivamente, Tosap e Cosap). Il versamento del canone è effettuato contestualmente al rilascio della concessione o dell’autorizzazione all’occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari. (Com)