Molise: Fanelli (Pd) presenta mozione in Consiglio regionale su bando borghi

- Il capogruppo Pd in Consiglio regionale del Molise, Micaela Fanelli, in una nota avanza alcune proposte all'indirizzo del governo regionale in merito alle due misure del Pnrr destinate ai borghi, cioè ai comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti. Due le linee di intervento, sostiene, previste dal Pnrr, la A che intende sostenere la realizzazione di 21 progetti di particolare rilievo e significato (uno per regione o provincia autonoma), ciascuno di importo pari a 20 milioni di euro, per un ammontare complessivo di 420 milioni di euro, alla cui selezione provvederanno le Regioni/Province autonome. Una procedura "negoziale" fra Regioni e ministero che prevede che la Regione effettui la scelta del borgo. Mentre la linea di intervento B è finalizzata alla realizzazione di Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale di almeno 229 borghi storici, attraverso 580 milioni di euro di cui 380 milioni di euro per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale il cui bando è aperto e i Comuni molisani con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti possono presentare domanda). Su entrambe le linee ci sono delle valutazioni da compiere, con gli occhi degli interessi della nostra regione. Sulla linea A, Fanelli sostiene: "Una somma esigua, tuttavia, quella che spetterà al Molise in base alla chiave di riparto (circa un milione e mezzo), per la quale, se va bene, avremo uno o due borghi ammessi a finanziamento. Ho chiesto al ministero dei Beni culturali e all'Anci di rappresentare una posizione per non operare chiavi di riparto e ho chiesto al Vicepresidente Cotugno di fare la medesima obiezione e sono certa l'avrà fatto (segue) (Gru)