Molise: Fanelli (Pd) presenta mozione in Consiglio regionale su bando borghi (2)

- "Tuttavia - prosegue - niente è cambiato e anziché vedere i nostri borghi concorrere sulla base dei soli criteri e quindi potersi piazzare al meglio se, per esempio, i progetti sono capaci di generare maggiore occupazione e quindi poter vedere più piazzamenti sulla sola base del merito, ci dovremo 'accontentare"' di un numero bassissimo di beneficiari, massimo un paio, perché ci viene pre assegnata una somma minima, con criteri che finiscono con agevolare le grandi regioni. Continuiamo sempre con alcune logiche sbagliate. In ogni caso, invito i piccoli Comuni molisani, i nostri bravissimi amministratori, a farsi parte attiva e avanzare le migliori idee. Penso alla filiera dell'agroalimentare connessa, penso alle declinazioni del turismo esperienziale, penso al benessere e al sociosanitario in contesti di bellezza e coesione. Se infatti in riferimento alla linea A, la questione è tutta nazionale – continua Micaela Fanelli – per la linea B, il focus è locale, per cui ho deciso di presentare anche una mozione per impegnare il governo regionale". La mozione depositata oggi è indirizzata tecnicamente al Presidente Toma e politicamente al vicepresidente Cotugno, al fine di non disperdere le opportunità uniche e irripetibili per i centri storici italiani a rischio abbandono, offerte dall'avviso del Ministero della Cultura per la presentazione di Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici da finanziare nell'ambito del Pnrr, Missione 1 – Misura 2 – Investimento 2.1: "Attrattività dei borghi storici", sostenuto dall'Unione europea, attraverso il Next Generation Eu". (Gru)