Usa: solo 199 mila nuovi posti di lavoro a dicembre, disoccupazione al 3,9 per cento

- L'economia degli Stati Uniti ha aperto 199 mila nuovi posti di lavoro nel mese di dicembre, che portano il tasso di disoccupazione al 3,9 per cento dal 4,2 per cento di novembre. Lo indicano i dati del dipartimento del Lavoro, considerati deludenti dagli economisti che si aspettavano l'apertura di almeno 420 mila nuovi posti di lavoro dopo diversi segnali di ripresa del settore privato e parecchie settimane di calo nelle richieste di sussidio di disoccupazione. Si tratta, in ogni caso, di dati sui quali è relativamente ridotto l'impatto della nuova variante del coronavirus Omicron, che si è diffusa rapidamente negli Stati Uniti soprattutto alla fine del mese di dicembre. (Nys)