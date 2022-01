Kazakhstan: Borrell a ministro Esteri Tileuberdi, garantire diritti e sicurezza civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha avuto l'aggiornamento sulla situazione in Kazakhstan in una telefonata con il ministro degli Esteri kazakho Mukhtar Tileuberdi. Lo ha spiegato Borrell su Twitter specificando di aver "espresso la disponibilità dell'Ue a sostenere la riduzione dell'escalation e la stabilità" nel Paese. "Continueremo a seguire da vicino la situazione", ha aggiunto l'Alto rappresentante. "E' importante che siano garantiti i diritti e la sicurezza dei civili", ha evidenziato ancora. (Beb)