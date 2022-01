Vaccino: Grillo, obbligo problematico, onere preserva libertà di scelta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A due anni dall'inizio della pandemia, il garante del Movimento cinque stelle, Beppe Grillo, osserva sul suo blog che nell'ambito delle restrizioni di diritti le misure relative al green pass e al super green pass "sono oneri per accedere all’esercizio di determinati diritti, analoghi alla necessità di disporre di patente per potere guidare. C’è chi dice che questi oneri siano un modo 'surrettizio' per introdurre obblighi, o come direbbero più elegantemente gli economisti anglosassoni, dei 'nudge' per esercitare una 'spinta gentile' alla vaccinazione; tuttavia - aggiunge Grillo - è indubbio che un onere, almeno formalmente, preserva la libertà di scelta. Dunque, sul piano delle restrizioni dei diritti umani, l’imposizione di un onere è certamente meno problematica che quella di un obbligo". (Rin)