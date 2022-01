Kazakhstan: governo spagnolo invita connazionali a massima prudenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri spagnolo ha consigliato ai circa 80 connazionali che vivono in Kazakhstan di evitare spostamenti inutili ed il luoghi affollati e di agire con estrema cautela a causa delle proteste che hanno avuto luogo negli ultimi giorni nel Paese. L'ambasciata spagnola a Nur-Sultan ha contattato nei giorni scorsi i residenti nell'ex repubblica sovietica per invitarli alla massima prudenza e mettendo a disposizione un numero di emergenza se dovesse essere necessario. Per il momento non ci sono notizie in merito al ferimento o coinvolgimento di cittadini spagnoli negli scontri. (Spm)