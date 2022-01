Speciale energia: Shell dà il via al riacquisto di azioni da 7 miliardi di dollari dopo vendita attività negli Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera olandese Royal Dutch Shell ha comunicato che darà inizio ad un riacquisto di azioni da 7 miliardi di dollari (6 miliardi di euro circa) in gran parte finanziato dalla vendita della sua attività negli Stati Uniti. Come riporta il quotidiano "Financial Times", l'anno scorso Shell ha venduto le sue attività di petrolio di scisto del bacino di Permian a ConocoPhillips per 9,5 miliardi di dollari (8,4 miliardi di euro) in contanti, per concentrarsi sulla transizione energetica a basse emissioni. Shell ha quindi comunicato che restituirà 7 miliardi di dollari dei proventi agli azionisti. Le azioni di Shell sono state registrate in calo dello 0,32 per cento oggi, dopo un aggiornamento in vista dei risultati trimestrali del 3 febbraio. Shell ha giustificato il calo ammettendo che la sua produzione e i volumi di liquefazione sono stati colpiti nel quarto trimestre dell'anno da una manutenzione non pianificata, soprattutto in Australia, dove la sua nave galleggiante Lng Prelude è stata colpita da un'interruzione di corrente. Inoltre, i prezzi del gas naturale e dell'elettricità in tutto il mondo continuano a salire, proprio mentre le economie mondiali si riprendono dalla crisi pandemica da Covid-19. Inoltre, Shell ha già comunicato che la sua sede centrale sarà spostata a Londra, mentre la sua doppia struttura azionaria sarà eliminata e il nome cambiato in Shell Plc. (Rel)