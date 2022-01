Speciale energia: Libia, completata manutenzione dell'oleodotto in Cirenaica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le squadre tecniche della Waha Oil Company, in Libia, hanno completato mercoledì 5 gennaio le operazioni di manutenzione della principale linea di trasmissione petrolifera da 32 pollici che collega i giacimenti orientali di Al Samah e Al-Dhahr al porto di Sidra, aumentando la produzione petrolifera del Paese membro dell'Opec di 200 mila barili al giorno. Lo riferisce la National Oil Corporation, la compagnia petroliera libica, in un comunicato stampa diffuso ieri. "L'opera è stata completata prima del previsto e il compito è stato portato a termine in due giorni invece che in una settimana, il che ha contribuito a ridurre le perdite derivanti dal fermo produttivo", ha aggiunto la Noc. (Lit)