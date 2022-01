Università: Mur, ripartito fondo da 1,4 miliardi per edilizia e grandi attrezzature

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato pubblicato il decreto del ministro dell'Università e della Ricerca n. 1274 del 10 dicembre 2021, che ripartisce oltre 1,4 miliardi di euro del Fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche che saranno destinate al cofinanziamento, nella misura massima del 60 per cento, di programmi d'intervento di ammodernamento strutturale e tecnologico presentati dalle Istituzioni universitarie statali. Le risorse, pari complessivamente a 1.412.173.760 euro per il periodo 2021-2035, servono per cofinanziare la costruzione, la ristrutturazione, il miglioramento, l'ampliamento, la messa in sicurezza, l'adeguamento sismico, l'efficientamento energetico di beni immobili adibiti o da adibire alle attività istituzionali delle università, con l'esclusione degli interventi di edilizia residenziale per cui sono previsti appositi fondi, oltre l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche e di grandi attrezzature scientifiche. (segue) (Com)