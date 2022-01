Università: Mur, ripartito fondo da 1,4 miliardi per edilizia e grandi attrezzature (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I programmi – per i quali l'importo minimo da richiedere non può essere inferiore a 750 mila euro per ogni intervento progettuale – saranno valutati da un'apposita Commissione, composta da cinque membri e nominata con decreto del segretario generale del ministero, e verranno costantemente monitorati nel corso della realizzazione. Al decreto n. 1274 si affianca anche il n. 1275 che assegna per il 2021 75 milioni di euro per cofinanziare programmi di intervento finalizzati prioritariamente all'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici di proprietà pubblica destinati alle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca degli atenei statali o a interventi di edilizia sostenibile o relativi all'acquisizione di grandi attrezzature scientifiche aventi caratteri di urgenza e indifferibilità. Il decreto assegna una quota minima fissa di 350 mila euro a ogni Istituzione e una quota variabile proporzionale connessa alla dimensione della popolazione studentesca e ai costi standard degli atenei. (Com)