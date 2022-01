Kenya: attacco di sospetti militanti al Shabaab nella contea di Lamu, uccisi quattro agenti di polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro agenti di polizia kenioti sono stati uccisi in un agguato condotto da sospetti miliziani di al Shabaab nella contea di Lamu, al confine con la Somalia. È quanto reso noto dalla polizia keniota in un comunicato, secondo cui l'attacco ha preso di mira un veicolo della polizia che stava pattugliando la zona e ha preso fuoco dopo essere stato colpito da una granata con propulsione a razzo. L'attacco è avvenuto nella stessa area dove il governo di Nairobi ha schierato le forze di sicurezza e ha dichiarato il coprifuoco dal tramonto all'alba dopo l'omicidio di sette civili in una serie di raid avvenuti all'inizio di questa settimana. L'attacco non è stato rivendicato ma è da attribuire ad al Shabaab che nell'area effettua frequenti attacchi. All'inizio di questa settimana sette civili sono morti in seguito ad un attacco avvenuto nella stessa area. I combattenti di al Shabaab hanno organizzato diversi attacchi su larga scala all'interno del Kenya in rappresaglia per l'invio di truppe in Somalia da parte di Nairobi nel 2011 nell'ambito della Missione dell'Unione africana in Somalia (Amisom). La regione di Lamu, in particolare, ha subito frequenti attacchi, spesso condotti con ordigni esplosivi posti lungo la strada. (Res)