Speciale scuola: Nanni (civica Calenda), serve piano straordinario per le scuole a Roma

- Durante la commissione congiunta Scuola e lavori pubblici, con all'ordine del giorno l'edilizia scolastica, “ho ricordato che a Roma serve un piano straordinario per le scuole”. Lo dichiara in una nota il consigliere comunale della lista civica Calenda, Dario Nanni. “Oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei plessi scolastici, serve una pianificazione rispetto alle esigenze di alcuni municipi che sono cresciuti demograficamente e che oggi non riescono a dare risposte alle richieste che arrivano. In alcuni casi – aggiunge - serve ampliare i plessi scolastici esistenti come nel caso della scuola di Monte Sant'Angelo a Castelverde, in altri c'è bisogno di realizzare nuove scuole come nel caso di Colle degli Abeti, vista che in quel quartiere non c'è nessuna”. A questo - sottolinea - si aggiungano interventi per mettere in sicurezza alcune strutture, e in alcuni casi anche dal punto di vista della vulnerabilità, come nel caso di quella di Via Mitelli, spesso teatro di furti e intrusioni che oltre a creare danni materiali ne preclude la normale attività scolastica. Proprio per queste ragioni e per la eterogeneità degli interventi da effettuare è ho chiesto di convocare sedute di commissione specifiche ed effettuare specifici sopralluoghi affinché le criticità vengano affrontate nel dettaglio e si cerchi di intervenire al più presto visti i ritardi e i mancati interventi del passato”, conclude Nanni. (Com)