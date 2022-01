Speciale scuola: Ghera (Fd'I), totale incertezza su controlli al rientro, tamponi, quarantene e assenze e supplenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ordinanza di rinvio di qualche giorno non risolve le tante difficoltà organizzative che gravano sulla gestione delle scuole impegnate a contenere la diffusione del contagio. A più riprese la Associazione Presidi ha chiesto alle Aziende Sanitarie di effettuare controlli dettagliati negli istituti scolastici e la Regione Lazio risponde indicando pochi Drive In, molto decentrati e affollatissimi, un esperimento già fallito ad inizio anno scolastico". Così in un comunicato Fabrizio Ghera Capogruppo di Fd'I alla Regione Lazio. (Com)