Speciale scuola: Cdm, nuove misure a scuola e lavoro per frenare i contagi

- Il Consiglio dei ministri, che si è riunito a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Mario Draghi, segretario il sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli, ha approvato nuove misure urgenti per fronteggiare l'emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole. Su proposta del presidente Mario Draghi e del ministro della salute Roberto Speranza, il Cdm ha approvato un decreto legge che - si legge nel comunicato finale di Palazzo Chigi - mira a "rallentare" la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione. (Com)