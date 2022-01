Speciale scuola: Sardegna, tamponi a studenti prima del rientro a scuola, lezioni posticipate al 10 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna l'apertura delle scuole sarà posticipata al 10 gennaio: le lezioni saranno sospese venerdì 7 e sabato 8 gennaio. Lo ha stabilito con un'ordinanza il presidente della Regione, Christiian Solinas. "Le Asl della della Sardegna, nei territori di rispettiva competenza - si legge nella delibera - devono curare l'organizzazione di una campagna di screening mirato alla popolazione studentesca, mediante adeguati test ad alta specificità e sensibilità, da realizzarsi nei giorni precedenti la regolare ripresa delle attività di didattiche". La decisione del governatore è stata presa, come riportato nel provvedimento, a causa delle "dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale" e della conseguente necessità di " misure volte a garantire l'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede nazionale, internazionale ed europea, graduando le misure in base alla specificità del contesto territoriale interessato, nel rispetto dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza al rischio effettivamente presente sul territorio regionale". (Rsc)