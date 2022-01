Speciale scuola: Pantuso (Uil Lazio), slittamento apertura al 10 non risolve problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio lo slittamento dell'apertura delle scuole al 10 gennaio non risolve problemi. Lo dichiara in una nota il segretario regionale della Uil scuola Lazio, Saverio Pantuso. "Il preoccupante trend epidemiologico caratterizzato dal progressivo aumento dei contagi nel Lazio impone serie riflessioni sulle numerose criticità che le Istituzioni scolastiche dovranno fronteggiare al rientro dalla pausa natalizia: tracciamenti, individuazione immediata dei positivi, dad solo per alcuni studenti e il sovraffollamento scolastico che nel frattempo è rimasto invariato - aggiunge Pantuso -. Le disposizioni dell’ordinanza della Regione Lazio del 5 gennaio che rinviano al 10 Gennaio la ripresa in presenza delle attività scolastiche - prosegue Pantuso - rinviano solo di qualche giorno la dura realtà che i singoli contesti scolastici dovranno affrontare e che ormai si trascinano dall'inizio dell’anno scolastico". (Com)