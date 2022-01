Speciale scuola: Bianchi, misure diverse in base a grado di protezione degli studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le distinzioni fatte per la scuola, dalle nuove misure approvate dal governo, sono state necessarie “perché è diverso il grado di protezione” dei bambini e dei ragazzi. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi al Tg1. “Per la fascia 0-5 non ci sono vaccini e bisogna proteggerli, per i 5-11 anni siamo all’11 per cento di vaccinazione, mentre i più grandi sono molto più avanti - ha spiegato -. Quasi l’84 per cento ha la prima dose, e il 74-75 per cento ha la seconda, sono situazioni diverse”. “Per i bimbi piccoli - ha quindi precisato - era necessario in presenza di un secondo caso di positività passare subito alla didattica a distanza, invece per i grandi bisogna completare l’opera di vaccinazione”, ha concluso Bianchi. (Rin)