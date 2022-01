Speciale difesa: Cina, ministero degli Esteri condanna trattato difensivo Australia-Giappone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi di Giappone e Australia organizzeranno un summit virtuale per la firma del trattato. Lo ha annunciato il governo di Canberra. Il Reciprocal Access Agreement (Accordo di accesso reciproco), negoziato per anni dai due Paesi, consentirà di intensificare l'interoperabilità e il supporto logistico tra le Forze di autodifesa del Giappone e le Forze di difesa dell'Australia, anche tramite l'accelerazione delle procedure per lo schieramento di personale e sistemi militari nei reciproci territori. La firma dell'accordo è stata accelerata dall'istituzione del Quad, iniziativa per la sicurezza dell'Indo-Pacifico cui aderiscono anche Stati Uniti e India, e dall'accordo di sicurezza Aukus tra Australia, Usa e Regno Unito. "Questo trattato sarà un testamento dell'impegno dei nostri due Paesi a lavorare assieme per far fronte alle sfide strategiche della sicurezza che affrontiamo, e per contribuire a un Indo-Pacifico sicuro e stabile", afferma una nota del primo ministro australiano Scott Morrison. L'Australia sarà il primo Paese dopo gli Stati Uniti a siglare un accordo di sicurezza di tale tenore con il Giappone, che sta discutendo un'iniziativa analoga anche col Regno Unito. (Cip)