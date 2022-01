Speciale difesa: Nord Macedonia, ministra Sekerinska visita poligono di Krivolak

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Difesa della Macedonia del Nord, Radmila Sekerinska, ha fatto visita al poligono militare di Krivolak. Lo riferisce il sito "Sitel", precisando che Sekerinska era accompagnata dal capo di Stato maggiore di Skopje, dal comandante per le operazioni dell'esercito macedone e dall'addetto militare degli Stati Uniti, il tenente colonnello Pete Raul. "L'anno scorso abbiamo investito nel miglioramento delle condizioni complessive per l'alloggio e l'addestramento del poligono e così Krivolak cresce non solo in ambito nazionale, ma soprattutto in un'ottica Nato", ha detto Sekerinska, aggiungendo che il poligono "ha l'ambizione di essere il migliore in Europa". Negli ultimi 10 mesi, ha ancora spiegato Sekerinska, gli ingegneri dell'esercito hanno costruito 33 chilometri di infrastrutture stradali per migliorare il collegamento delle diverse parti del poligono. La ministra ha inoltre annunciato un anno "molto ambizioso" in termini di esercitazioni nazionali e internazionali. Krivolak ospiterà nel 2022 l'esercitazione militare Swift response. "Prevediamo la partecipazione di 3.500-4.000 soldati e ufficiali della Macedonia del Nord, ma anche delle Forze armate statunitensi, del Regno Unito, Francia, Italia, Montenegro e Albania, e oltre mille di loro parteciperanno alle esercitazioni con il paracadute in volo. Ciò significa che per la prima volta avremo una combinazione di elementi aeronautici, un gran numero di aerei ed elicotteri che parteciperanno all'esercitazione, ma avremo anche parte delle esercitazioni a terra", ha detto la ministra, osservando che l'evento "sarà un ulteriore banco di prova per le nostre capacità logistiche e un'occasione per le aziende logistiche nazionali". La ministra ha infine annunciato che nel corso del 2022 sono attese a Krivolak sette esercitazioni nazionali e internazionali. (Seb)