Speciale difesa: Corea del Nord, segretario di Stato Usa e ministro Esteri Giappone a colloquio su test missilistico

22 luglio 2021

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha avuto una conversazione telefonica con il ministro degli Esteri del Giappone, Hayashi Yoshimasa, per discutere dell'ultimo lancio di un missile balistico da parte della Corea del Nord. Lo ha reso noto il portavoce del dipartimento di Stato, Nel Price, secondo cui Blinken ha "confermato l'impegno degli Stati Uniti a difendere il Giappone". La Corea del Nord ha effettuato il lancio di un missile balistico verso il Mar del Giappone, come reso noto dai governi di Corea del Sud e Tokyo, che per primi avevano segnalato il lancio di un "proiettile non identificato" da parte del Nord. Secondo lo stato maggiore congiunto delle Forze armate sudcoreane, il lancio è stato effettuato alle ore 8.10 del 5 dicembre (ora locale). "Presumiamo che il proiettile si sia inabissato all'esterno della zona economica esclusiva del nostro Paese", ha dichiarato il ministro della Difesa giapponese Nobuo Kishi, secondo cui il lancio del missile - il primo nel suo genere dallo scorso ottobre - è stato effettuato dalle Forze armate nordcoreane da un sito imprecisato nell'entroterra orientale della Corea del Nord. Lo scorso ottobre Pyongyang ha effettuato il collaudo di un missile balistico per sottomarini; settimane prima aveva annunciato il collaudo di un prototipo di missile ipersonico. (Nys)