Ue: von der Leyen, spero in accordo su aliquota minima durante presidenza francese

- Nella conferenza stampa per il lancio della presidenza francese del Consiglio dell'Unione europea, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha detto di sperare che durante il semestre francese si raggiunga "presto un accordo sulla storica riforma dell'aliquota minima" per le multinazionali. Inoltre, la presidente ha evidenziato che il lavoro durante la presidenza francese sarà anche "sul rafforzamento dello spazio Schengen", "sul cambio di marcia per l'Europa della Difesa e sull'approfondimento della nostra partnership con l'Africa al vertice di Bruxelles a febbraio". (Beb)