Ungheria: Commissione Ue, sì a 24 milioni di euro per estensione impianto Volta Energy Solutions

- La Commissione europea ha ritenuto che l'aiuto all'investimento di 24 milioni di euro concesso dall'Ungheria a Volta Energy Solutions per l'estensione di un impianto di fogli di rame per batterie nella regione ungherese di Kozep-Dunantul (Transdanubio centrale) sia in linea con le norme sugli aiuti di Stato dell'Unione europea. Lo ha spiegato la Commissione europea sottolineando che l'aiuto contribuirà allo sviluppo della regione, preservando la concorrenza. Volta Energy Solutions (precedentemente Doosan Energy Solution) è una consociata di Solus Advanced Materials Co. Ltd, una grande azienda coreana, che produce fogli di rame, materiali per display e biomateriali. L'aiuto di 24 milioni di euro per gli investimenti in Ungheria sosterrà l'investimento di 206 milioni di euro di Volta Energy Solutions nell'estensione del suo stabilimento di produzione di fogli di rame per batterie a Kornye, situato nella regione ungherese di Kozep-Dunantul (Transdanubio centrale). La lamina di rame viene generalmente utilizzata per produrre batterie e la lamina di rame prodotta in questo stabilimento sarà utilizzata specificamente per le batterie per veicoli elettrici. Il progetto, che è iniziato nell'ottobre 2020 e dovrebbe essere completato nel 2022, dovrebbe creare quasi 200 posti di lavoro diretti. La nuova unità raddoppierà più che l'attuale capacità produttiva dell'impianto. (segue) (Beb)