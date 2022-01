Ungheria: Commissione Ue, sì a 24 milioni di euro per estensione impianto Volta Energy Solutions (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione ha rilevato che l'aiuto agli investimenti contribuirà alla creazione di posti di lavoro, nonché allo sviluppo economico e alla competitività di una regione svantaggiata; in assenza del finanziamento pubblico, il progetto sarebbe stato realizzato al di fuori dello Spazio Economico Europeo (See); l'aiuto è limitato al minimo necessario per attivare l'investimento in Ungheria, piuttosto che al di fuori del See e soddisfa tutti i requisiti di intensità di aiuto, tenendo conto anche dell'aiuto che l'Ungheria ha concesso alla società per lo stesso impianto nel 2018 nell'ambito del blocco generale Regolamento di esenzione. Su tale base, la Commissione ha concluso che gli effetti positivi del progetto sullo sviluppo regionale superano chiaramente qualsiasi distorsione della concorrenza provocata dall'aiuto di Stato. Pertanto, ha approvato la misura ai sensi della normativa Ue sugli aiuti di Stato. (Beb)