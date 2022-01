Ue: sentimento economico a dicembre cala in area euro e non solo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'Ue, il calo dell'Esi a dicembre è stato guidato da una marcata diminuzione nei servizi e, in misura minore, nel commercio al dettaglio e nella fiducia dei consumatori, mentre la fiducia è migliorata nell'industria e nelle costruzioni. Tra le maggiori economie dell'Ue, l'Esi è aumentato solo in Polonia (+0,6 punti). Al contrario, la fiducia è peggiorata in Paesi Bassi (-4,1 punti), Germania (-2,8 punti), Francia (-2,1 punti), Italia (-1,6 punti) e Spagna (-0,8 punti). (Beb)