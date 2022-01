Slovenia: Pnrr, governo approva strategia per la trasformazione digitale dell'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Slovenia ha approvato una Strategia per la trasformazione digitale dell'economia nazionale. Lo riferisce l'emittente "N1", precisando che la strategia è stata approvata nella giornata di ieri e rappresenta una delle misure di riforma nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Entro il 2030, la Slovenia vuole essere tra i primi tre Paesi nel campo dell'uso delle tecnologie digitali avanzate secondo il Digital economy and society index (Desi) calcolato dalla Commissione europea. La Strategia, che copre il periodo dal 2021 al 2030, contiene quindi obiettivi in questo settore e le misure previste per la loro attuazione. L'obiettivo fondamentale è quello di collocarsi tra i primi cinque Paesi secondo l'indice Desi entro la fine dei primi due anni compresi nel periodo di validità della Strategia e tra i primi tre Paesi entro la sua scadenza. Per attuare la Strategia il governo utilizzerà principalmente le risorse finanziarie dei fondi previsti dal Next generation Eu dell'Unione europea, pari a 56,5 milioni di euro. (segue) (Seb)