Slovenia: Pnrr, governo approva strategia per la trasformazione digitale dell'economia (2)

- Ulteriori risorse dovrebbero essere ricercate dal quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e da altre fonti finanziarie erogate dell'Ue, come Orizzonte Europa e InvestEu. Le misure saranno attuate dal ministero dello Sviluppo economico e della tecnologia in collaborazione con l'agenzia Spirit Slovenija, il Fondo sloveno per le imprese e la Banca Sid. Saranno disponibili 26,5 milioni di euro per le misure nel 2022, 24 milioni di euro nel 2023 e 6 milioni di euro nel 2024. Secondo il ministero dell'Economia, la strategia è stata preparata parallelamente ai già avviati processi di digitalizzazione, informatizzazione e creazione del mercato unico digitale nell'Ue. Il documento pone in evidenza tecnologie come l'intelligenza artificiale, l'elaborazione dei big data, l'informatica ad alte prestazioni, l'informatica quantistica e le tecnologie 5G, che dovrebbero essere il motore della crescita economica e della competitività in futuro. (segue) (Seb)