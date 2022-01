Slovenia: Pnrr, governo approva strategia per la trasformazione digitale dell'economia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia prevede tre aree di intervento principali o prioritarie. La prima riguarda le tecnologie digitali avanzate che consentono la trasformazione digitale dell'economia, la seconda si concentra sulla creazione di un ecosistema efficiente per un'economia competitiva e la terza mia ad "una società aperta e sostenibile come base per la crescita dell'economia digitale". Sulla base della Strategia saranno predisposti tre bandi pubblici. Il primo sarà annunciato dal ministero dello Sviluppo economico a gennaio e metterà a disposizione delle imprese 44 milioni di euro per la trasformazione digitale. Sempre questo mese sarà pubblicato un bando per la realizzazione di un cloud ibrido, che unirà albi come i registri dell'Ajpes, dell'Amministrazione Finanziaria della Repubblica di Slovenia e i registri dei tribunali al fine di semplificare le procedure per le imprese, e a tal fine verranno offerti 2,5 milioni di euro. Il terzo bando, previsto per il secondo trimestre di quest'anno, costerà al Paese 10 milioni di euro per sostenere progetti di comune interesse europeo, che coinvolgono aziende di diversi Stati membri dell'Ue e contribuiscono agli obiettivi dell'Unione in diversi ambiti. (Seb)